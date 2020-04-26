BİST98.7590,60EURO 7,550,81USD6,970,39ALTIN387,070,13
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ramazan geldi, fırın denetimleri sıklaştı
    ABONE OL
    26.04.2020 - 00:01 |

    Ramazan geldi, fırın denetimleri sıklaştı

    Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilçede faaliyet gösteren fırın ve imalathanelerde denetimlerini sıklaştırdı.

    Ramazan geldi, fırın denetimleri sıklaştı

    Ekipler, iş yeri çalışanlarına da dikkat etmeleri gereken hususlarda bilgilendirmelerde bulundu. Gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmazken ekipler, alışverişe gelen vatandaşları da sosyal mesafe konusunda uyardı. Başkan Şeniz Doğan, “Hemşerilerimizin hem sağlık açısından hem de maddi açıdan haksızlığa uğramaması adına çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” dedi.

    Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.
    daha fazla video için
    Babası gelemeyince Vefa Grubu doğum gününü kutladıİstanbul'da bulunan Cihan Yavuz, Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan kızının doğum günü kutlaması için gelemeyince Vefa Sosyal Destek Grubu, babanın isteğini yerine getirerek küçük kızın doğum gününü kutladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    25 Nisan corona virüs Türkiye'de vaka sayısı kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Koca Türkiye'de corona virüs vaka ve can kaybı sayısını açıkladı

    25 Nisan corona virüs Türkiye'de vaka sayısı kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Koca Türkiye'de corona virüs vaka ve can kaybı sayısını açıkladı

    Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 8'inde hesaba yatacak

    Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 8'inde hesaba yatacak

    65 yaş üstüne hafta sonu sokak izni!

    65 yaş üstüne hafta sonu sokak izni!

    Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralı

    Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralı

    Sıradaki Haber