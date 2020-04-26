Ramazan geldi, fırın denetimleri sıklaştı

Ekipler, iş yeri çalışanlarına da dikkat etmeleri gereken hususlarda bilgilendirmelerde bulundu. Gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmazken ekipler, alışverişe gelen vatandaşları da sosyal mesafe konusunda uyardı. Başkan Şeniz Doğan, “Hemşerilerimizin hem sağlık açısından hem de maddi açıdan haksızlığa uğramaması adına çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” dedi.