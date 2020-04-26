26.04.2020 - 00:01 |
Ramazan geldi, fırın denetimleri sıklaştı
Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilçede faaliyet gösteren fırın ve imalathanelerde denetimlerini sıklaştırdı.
Ekipler, iş yeri çalışanlarına da dikkat etmeleri gereken hususlarda bilgilendirmelerde bulundu. Gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmazken ekipler, alışverişe gelen vatandaşları da sosyal mesafe konusunda uyardı. Başkan Şeniz Doğan, “Hemşerilerimizin hem sağlık açısından hem de maddi açıdan haksızlığa uğramaması adına çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” dedi.
Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.