04.05.2020 - 00:03 |
Ramazan’da fırın denetimleri arttı
Karşıyaka Belediyesi, Ramazan ayının gelişiyle birlikte fırın denetimlerini sıklaştırdı.
Unlu mamul üretimi yapan tüm imalathanelere yönelik uygulama kapsamında, bir günde 20 işyeri Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrolden geçirildi. Genel temizlik koşulları, yetkili ve çalışanların maske ile eldiven kullanımı, hijyen belgeleri, yangın söndürme cihazları, fiyat tarife cetvelleri tek tek denetlendi.
Bakan Soylu, PKK'lı teröristlerin oğlunu kaçırdığı Salih Gökçe ile görüştüİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Salih Gökçe ile telefonda konuştu.
Hasta yatağını gemi yapıp, ‘Titanic’ ile stres attılarAntalya’da aralarında hemşirelerin de bulunduğu sağlık çalışanları, kullanım dışı hasta yatağının üzerinde ‘Titanic’ filminin sarılma sahnesini canlandırarak stres attı. Mesai saati dışında çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.