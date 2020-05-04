Ramazan’da fırın denetimleri arttı

Unlu mamul üretimi yapan tüm imalathanelere yönelik uygulama kapsamında, bir günde 20 işyeri Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrolden geçirildi. Genel temizlik koşulları, yetkili ve çalışanların maske ile eldiven kullanımı, hijyen belgeleri, yangın söndürme cihazları, fiyat tarife cetvelleri tek tek denetlendi.