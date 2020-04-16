16.04.2020 - 00:00 |
Randevulu su hizmeti
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, şubelerde oluşabilecek yoğunluğu önlemek için 20 Nisan Pazartesi’den itibaren saatli randevu sistemine geçiyor.
Abone işlemleri için şubelere gitmeden önce internetten ya da 185 Çağrı Merkezi’nden randevu alınması gerekiyor. Randevu günü ve saati abonelere SMS ile bildirilecek. Aboneler belirtilen saat dilimi içerisinde ‘Abone Hizmet Merkezleri’ne gidecek.
Manisalı asker Irak’ın kuzeyinde şehit olduManisa Valisi Ahmet Deniz, Soma nüfusuna kayıtlı bir uzman çavuşun Irak’ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olduğunu bildirdi.