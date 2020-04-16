Randevulu su hizmeti

Abone işlemleri için şubelere gitmeden önce internetten ya da 185 Çağrı Merkezi’nden randevu alınması gerekiyor. Randevu günü ve saati abonelere SMS ile bildirilecek. Aboneler belirtilen saat dilimi içerisinde ‘Abone Hizmet Merkezleri’ne gidecek.