Rant, Kiraz halkının

Yakınında arsam bile yok

“İmar planı düzenlemesi yapılan alan tamamen belediye mülkiyetinde olup, yakınlarında bile şahsıma ait bir arsa bulunmuyor. Bu rantın sahibi yalnızca Kiraz halkı olacak. İnşaata ilişkin olarak belediyemiz ile TOKİ arasında yapılan protokol ve İmar Kanunu’nda TOKİ’ye verilen yetkiye istinaden yapılan düzenlemeler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bakanlıkça tebliğ edildi. Hastanenin etrafında ileride ihtiyaç duyulabileceği öngörülerek konut, ticaret, eğitim, kültürel, spor, park ve teknik alanlar oluşturudu. O sahada İZSU için de yer ayrıldı. Tüm aşamalardan haberdar olan Büyükşehir, inşaatın başlayacağı aşamada, idare mahkemesine yürütmenin durdurulması isteminde bulundu ve başvurusu kabul edildi. Yargı makamlarınca meselenin sağlıklı şekilde değerlendirilip sürecin devamına yönelik bir karar çıkacağını ümit ediyorum.”