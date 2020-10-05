Toprak Koruma Kurulu’nun verdiği tarım dışı kullanım iznine, ziraat ve şehir plancıları odalarından gelen tepkilere, İnciraltı Gelişim Derneği’nden (İNGEDER) yanıt geldi. Bu sefer sessiz kalmayacaklarını ve haklarını yedirmeyeceklerini dile getiren dernek Başkanı Tuyfun Karabulut, “İnciraltı’nın simgesi okaliptus ağaçları bile kuruyor. Artık yeter, köstek olmayın destek olun” çağrısında bulundu.

Durumu görmeleri için davet ettikleri odalardan geri dönüş olmadığını dile getiren Karabulut, şöyle konuştu:

‘Neredeydiniz?’

“Yıllar önceden sularımızda başlayan bor sorunu ve son yıllarda şiddetli derecede oluşan klor ve tuz ile artık tarım yapma imkanı kalmadığında ziraat mühendisleri neredeydi? Sağımız solumuz gökdelen dolarken, dağ ile aramızda yer altından devam eden Narlıdere metro inşaatı sonrası sudan bahsedebilir misiniz? Neden onlarca çağrı yapmamıza rağmen gelip bizleri, bölgemizi görmüyorsunuz, dinlemiyorsunuz? Tarım İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin haftalarca yaptığı çalışmalar kurula sunulunca, hem vicdani hem de kanuni olarak planlama ilkelerine uygun olan onay alındı. Bugünkü nargileci, mangalcı ve düğün salonu hali hiçbir şeye uygun değil. TMMOB İzmir Kordinasyon Kurulu, Körfez’in karşı kıyısındaki kulesinden bakmak yerine, beş nesildir İnciraltı’nda hak sahibi olan 2 bin 720 kişiyi dinlesin, bölgeyi bizimle incelesin. Rantçı değiliz, gökdelen istemiyoruz. İzmir’in şansı olan İnciraltı’nın sağlık turizmi ve yeşil alan odaklı planlanacak.”