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    HaberlerEge Haberleri Raporları video konferansla aldı
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    01.04.2020 - 00:02 |

    Raporları video konferansla aldı

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında toplantıları dijitale taşıdı.

    Raporları video konferansla aldı

    Batur, belediyenin müdürleri ile video konferansta bir araya geldi, geniş kapsamlı bir rapor aldı. Başkan Batur, “İhtiyacı olan vatandaşlarımızın yanında olabilmek, temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarının devamlılığı ve şehir hayatını paylaştığımız sokak hayvanlarının beslenmesi bizim için önemli” dedi. Toplantıda ayrıca, pazaryerlerinde tezgah aralıkları en az üç metreye çıkarılırken tüm çalışmalara ek olarak hoparlörlü araçlar üzerinden alınacak önlemler konusunda anons yapılması da gündeme geldi.

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