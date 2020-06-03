Ravil ve Burak, Avrupa yolcusu

Altınordu’da Başkan Seyit Mehmet Özkan, internet üzerinden katıldığı bir programda büyük kulüplerin peşinde olduğu stoper Ravil Tagir ve orta saha oyuncusu Burak İnce’yi Avrupa’ya göndereceklerini açıkladı. İki genç futbolcu için önceliğin İngiltere Premier Lig kulüplerinde olduğunu belirten Başkan Özkan, “Ravil ve Burak’ı inşallah Avrupa’ya vereceğiz. Ben Premier Lig’çiyim. Ravil ve Burak’ı Avrupa’ya satacağız. Henüz Ravil 17, Burak 16 yaşında. Avrupa’ya gidebilmeleri için 18 yaşını doldurmaları lazım. Paraya ihtiyacımız olduğu için Ravil konusunda ön opsiyonlu olarak kulüplerle görüşüyoruz. Alan kulüp 1 sene daha Altınordu’da oynatmak zorunda. Hedef pazarımız Avrupa. Öncelik İngiltere” dedi.