12.03.2020 - 00:01 |
Raylı ulaşıma genç fikirler
Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle İzmir’de Raylı Ulaşım İnovasyon Maratonu (Hackathon) düzenledi. Türkiye’nin dört bir yanından genç beyinler; İzmir’in raylı ulaşımında yenilikçi çözümler üretmek için yarıştı. Metrobot adlı, yolcuların sorularını mesajla cevaplayan yapay zekâya sistemiyle birinci seçildi.
YÖK'ün corona virüs toplantısı sona erdiYükseköğretim Kurulunda (YÖK) corona virüs gündemiyle yapılan toplantı sona erdi
Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.