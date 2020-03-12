Raylı ulaşıma genç fikirler

Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle İzmir’de Raylı Ulaşım İnovasyon Maratonu (Hackathon) düzenledi. Türkiye’nin dört bir yanından genç beyinler; İzmir’in raylı ulaşımında yenilikçi çözümler üretmek için yarıştı. Metrobot adlı, yolcuların sorularını mesajla cevaplayan yapay zekâya sistemiyle birinci seçildi.