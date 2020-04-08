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    HaberlerEge Haberleri Recep Niyaz'dan Fenerbahçe isyanı!
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    08.04.2020 - 00:00 |

    Recep Niyaz'dan Fenerbahçe isyanı!

    Yukatel Denizlispor’da Recep Niyaz, hakkında çıkan dedikodulara isyan etti. Hiçbir zaman, “Fenerbahçe’ye transferim hataydı” sözünü söylemediğini ifade eden Recep, “Bari şu dönemde beyniniz dilinize hükmetsin. Hükmetsin ki doğru olmayanları yazmayın!” dedi

    Recep Niyaz'dan Fenerbahçe isyanı!

    Süper Lig’de geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe forması giyen Yukatel Denizlispor’un yetenekli orta saha oyuncusu Recep Niyaz, Fenerbahçe’ye transfer olduğu dönemlerle ilgili olan asılsız habere sosyal medya hesabından isyan etti. Recep Niyaz, “Yine kendini bilmezin biri kuyuya bir taş atıyor, kırk akıllı da çıkarmaya çalışıyor. Neymiş, Fenerbahçe’ye transferim için ‘Hataydı’ demişim. Bari şu dönemde beyniniz dilinize hükmetsin. Hükmetsin ki doğru olmayanları yazmayın! Gereksiz yalan haberlerle de gündemi meşgul etmeyin” ifadelerini kullandı.

    “27 Nisan’da topbaşı”

    Denizlispor’un koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle maçların ertelenmesinin ardından 27 Nisan Pazartesi günü topbaşı yapacağı açıklandı. Teknik Direktör Bülent Uygun, bu sürede herkesin sağlığına dikkat edeceğini ve çalışmaların evden devam edeceğini açıkladı. Uygun, “Elimizden geldiği kadarıyla takımı hazır tutmaya çalışıyoruz. Ancak evden idman yöntemi ne kadar başarılı olacak göreceğiz. Futbolcuların fiziksel durumları düşmemeli herkes elinden gelen gayretin fazlasını gösteriyor” yorumunu yaptı.

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