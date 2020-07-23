‘Rehavet yok’

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Şoförler Odası Başkanı İbrahim Tarım, salgın nedeniyle zor günler geçiren taksi duraklarını ziyaret etti, esnafın taleplerini dinledi. Salgın nedeniyle işlerinin geçen yıllara göre büyük oranda düştüğünü ifade eden taksi şoförleri aldıkları önlemleri anlattı. Gittiği her durakta maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını bir kez daha hatırlatan Başkan Oktay, “Marmaris’te süreç iyi yönetildi. Ancak eğer sizler esnaf olarak gerekli önlemleri almazsanız bugüne kadar yapılan çalışmaların hepsi boşa gidebilir” dedi.