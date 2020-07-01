Rehberlerden antik kentte tanıtım atağı

Türkiye’nin tanıtımı için İzmir, Muğla ve Aydın Turizm Rehberleri Odaları tarafından Efes’te tanıtım atağı başlatıldı. Yaklaşık 100 rehberin katıldığı etkinlikte, opera sanatçıları Efes Antik Kenti’nin 7 ayrı önemli noktasında aryalar seslendirdi. Muğla Rehberler Odası Başkanı Turgay Esen, “Efes’e Hoş geldiniz” sloganıyla tüm dünyayı İzmir’e davet edeceklerini belirtti.