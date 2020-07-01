01.07.2020 - 07:00 |
Rehberlerden antik kentte tanıtım atağı
Türkiye’nin tanıtımı için İzmir, Muğla ve Aydın Turizm Rehberleri Odaları tarafından Efes’te tanıtım atağı başlatıldı.
Türkiye’nin tanıtımı için İzmir, Muğla ve Aydın Turizm Rehberleri Odaları tarafından Efes’te tanıtım atağı başlatıldı. Yaklaşık 100 rehberin katıldığı etkinlikte, opera sanatçıları Efes Antik Kenti’nin 7 ayrı önemli noktasında aryalar seslendirdi. Muğla Rehberler Odası Başkanı Turgay Esen, “Efes’e Hoş geldiniz” sloganıyla tüm dünyayı İzmir’e davet edeceklerini belirtti.