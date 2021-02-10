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    HaberlerEge Haberleri Rehberlik merkezi vatandaşa dokunuyor
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    10.02.2021 - 00:01 |

    Rehberlik merkezi vatandaşa dokunuyor

    Merkezefendi Belediyesi’nin 2020 Ağustos ayında hizmete başlayan Aile Rehberlik Merkezi, ücretsiz hukuksal ve psikolojik destek sağlamaya devam ediyor.

    Rehberlik merkezi vatandaşa dokunuyor

    Merkezde, 49 vatandaşın terapi seansı tamamlandı, 21 kişiye hukuksal destek verildi. Vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Şeniz Doğan, “Huzur ve mutluluk seviyesi yüksek bir ilçe inşa etme yolunda emin adımlarla yürüyoruz” dedi. Merkezefendililer, 444 8 662 numaralı hattan kayıt oluşturarak randevu alabilir.

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