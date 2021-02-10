Rehberlik merkezi vatandaşa dokunuyor

Merkezde, 49 vatandaşın terapi seansı tamamlandı, 21 kişiye hukuksal destek verildi. Vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Şeniz Doğan, “Huzur ve mutluluk seviyesi yüksek bir ilçe inşa etme yolunda emin adımlarla yürüyoruz” dedi. Merkezefendililer, 444 8 662 numaralı hattan kayıt oluşturarak randevu alabilir.