'Rekabet Kurumu devreye girmeli'

Pandemi sürecinde üyelerinin en az darbeyi alması için çalışmalar yürüten Torbalı Ticaret Odası (TTO) bu kapsamda esnaftan sanayi kuruluşlarına kadar, tüm sektör temsilcilerini ziyaret edip sorunları yerinde tespit ediyor.

Dolardaki artışı gerekçe gösterip son bir yılda yüzde 100’ü aşan zam yapan, hammadde sağlayan firmaların, kurdaki yüzde 17.6’lık düşüşe rağmen zam yapmaya devam ettiği ifade eden TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, “Merkez Bankası ve Bakanlığın müdahalesi ile dolar düştü, zamlar düşmedi. Rekabet Kurumu’nu harekete geçirmemiz gerekiyor” dedi. Girdi fiyatlarına gelen zamların üretici ve sanayiciyi zorladığını dile getiren Olgun, şöyle konuştu:

İç piyasa yok sayılıyor

“Demir, çelik, çimento, gıda, kâğıt ve benzeri sektörlerde büyük karteller var. Birbirleri ile anlaşıp doları bahane edip zam yapanlar nedense dolar düşünce zamları geri almıyor. Aslında imalatçılar şu an talebe cevap vermekte zorlanıyor fakat fiyat istikrarı olmadığı için piyasa bir türlü oturmuyor. İmalatçılar dövizdeki dalgalanmayı fırsat bilip ihracata da yöneldi. Mobilya hammaddesi, inşaat malzemeleri, üretimdeki tamamlayıcı ürünler, kimyasal hammadde, ambalaj ve orman ürünleri başta olmak üzere birçok ürünün yurtdışı piyasalarda ihtiyacı artınca Türkiye’den büyük talep oldu. Bu da iç piyasada hammaddeye olan ihtiyacı artırıp sürekli zamlı fiyatlar ile satış yapılmasına neden oluyor.”

2016’da da yaşadık

2016 yılında İzmir’deki çimento firmalarının yılbaşında hazır betona yaptıkları yüzde 35’lik zam sonrasında Torbalı Ticaret Odası öncülüğünde ilçedeki 200 müteahhit ile eylem planı hazırladığını hatırlatan Olgun, “Torbalı’da 15 gün boyunca hiçbir müteahhit firma çimento firmalarından hazır beton almamıştı. Altı çimento fabrikasına 4 ila 15 milyon lira arasında değişen idari para cezaları verilmişti” dedi.