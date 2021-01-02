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    HaberlerEge Haberleri Rektör Budak’tan sağlıkçılara ziyaret
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    02.01.2021 - 07:00 |

    Rektör Budak’tan sağlıkçılara ziyaret

    Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 2020’nin son gününde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesi’nde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

    Rektör Budak’tan sağlıkçılara ziyaret

    Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 2020’nin son gününde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesi’nde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Sağlıklı ve huzur dolu bir yıl dileyen Rektör Budak, “Kutsal bir mesleği icra eden sağlık çalışanlarımız, 2020’de inanılmaz işler başardı. 2021’in özellikle pandemiyi yendiğimiz, maskelerden kurtulduğumuz tekrar bir araya gelebildiğimiz bir yıl olmasını temenni ediyorum” dedi.

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