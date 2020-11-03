Rektör Budak’tan teşekkür belgesi

Toplumun her kesiminin bilgi sahibi olabilmesi amacıyla EÜTF Meme Kanseri Konseyi üyesi, farklı disiplinlerden akademisyen ve hekimlerle uzmanlık alanlarına göre kısa bilgilere yer verilen projede emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Dünyada akciğer kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser türü olan meme kanseri, kansere bağlı ölümler arasında da yine ikinci sırada yer almaktadır. Bunun bilincinde olarak çeşitli projeler geliştiriyoruz” diye konuştu.