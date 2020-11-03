85,80BİST1.1341.91EURO9.81-0.04USD8.43-0.07ALTIN513.411.81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Rektör Budak’tan teşekkür belgesi
    ABONE OL
    03.11.2020 - 00:02 |

    Rektör Budak’tan teşekkür belgesi

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) ile Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin işbirliğinde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, hastalığa yönelik bilgilendirme görselleri hazırlandı.

    Rektör Budak’tan teşekkür belgesi

    Toplumun her kesiminin bilgi sahibi olabilmesi amacıyla EÜTF Meme Kanseri Konseyi üyesi, farklı disiplinlerden akademisyen ve hekimlerle uzmanlık alanlarına göre kısa bilgilere yer verilen projede emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Dünyada akciğer kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser türü olan meme kanseri, kansere bağlı ölümler arasında da yine ikinci sırada yer almaktadır. Bunun bilincinde olarak çeşitli projeler geliştiriyoruz” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: İzmir'de can kaybı 95'e yükseldi

    Son dakika: İzmir'de can kaybı 95'e yükseldi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

    Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

    Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

    Duyuru geldi mi? İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Duyuru geldi mi? İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Sıradaki Haber