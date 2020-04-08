08.04.2020 - 00:01 |
Rektör Murat, video konferansla seslendi
ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi çalışanlarıyla interaktif video konferans sistemi aracılığıyla bir araya geldi. Çalışanlar adına, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arzu Mirici’yle bağlantı kuran Rektör Murat, “Sağlık personelimizin zarar görmesini asla istemiyoruz. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.
Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup, kaza yerini izledi.