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    HaberlerEge Haberleri Rektör Murat, video konferansla seslendi
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    08.04.2020 - 00:01 |

    Rektör Murat, video konferansla seslendi

    Rektör Murat, video konferansla seslendi

    ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi çalışanlarıyla interaktif video konferans sistemi aracılığıyla bir araya geldi. Çalışanlar adına, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arzu Mirici’yle bağlantı kuran Rektör Murat, “Sağlık personelimizin zarar görmesini asla istemiyoruz. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

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