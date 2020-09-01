Rektör, öğrencinin kaydını bizzat yaptı

Yüzde 99.99 oranında kontenjanlarını dolduran Ege Üniversitesi, başarılı öğrencilerin ilk tercihi... Öğrencilerin yüzde 63.51’i, Ege Üniversitesi’ne ilk 5 tercihi arasında yer verdi. Üniversite, Türkiye Başarı Sıralaması’na göre ilk 200’den öğrenci alarak başarılı gençlerin tercihi oldu. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, üniversiteye ilk 200’den giren Tıp Fakültesi öğrencisi Emir Doğan’ın kaydını yaptı, genç öğrencinin heyecanını paylaştı.