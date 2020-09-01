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    HaberlerEge Haberleri Rektör, öğrencinin kaydını bizzat yaptı
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    01.09.2020 - 07:00 |

    Rektör, öğrencinin kaydını bizzat yaptı

    Yüzde 99.99 oranında kontenjanlarını dolduran Ege Üniversitesi, başarılı öğrencilerin ilk tercihi...

    Rektör, öğrencinin kaydını bizzat yaptı

    Yüzde 99.99 oranında kontenjanlarını dolduran Ege Üniversitesi, başarılı öğrencilerin ilk tercihi... Öğrencilerin yüzde 63.51’i, Ege Üniversitesi’ne ilk 5 tercihi arasında yer verdi. Üniversite, Türkiye Başarı Sıralaması’na göre ilk 200’den öğrenci alarak başarılı gençlerin tercihi oldu. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, üniversiteye ilk 200’den giren Tıp Fakültesi öğrencisi Emir Doğan’ın kaydını yaptı, genç öğrencinin heyecanını paylaştı.

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