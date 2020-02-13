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    HaberlerEge Haberleri Rektör Prof. Dr. Kuş İdlib gazisini ağırladı
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    13.02.2020 - 00:02 |

    Rektör Prof. Dr. Kuş İdlib gazisini ağırladı

    Rektör Prof. Dr. Kuş İdlib gazisini ağırladı

    Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, geçen hafta Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarınca gerçekleştirilen saldırıda yaralanan ve tedavisine Balıkesir Üniversitesi Hastanesi’nde devam edilecek olan İvrindili Uzman Çavuş Gökhan Korkmaz ile bir araya geldi. Vatan için gözünü kırpmadan  görev yapan kahramanlarla gurur duyduklarını ifade eden Prof. Dr. Kuş, “Türk milleti şehitlerimiz ve gazilerimiz için her zaman büyük minnet duyuyor” dedi. Korkmaz da, kendisine gösterilen ilgi dolayısıyla yetkililere teşekkür etti.

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