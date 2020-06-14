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    HaberlerEge Haberleri Rektör Savaş, sınav salonlarını denetledi
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    14.06.2020 - 00:02 |

    Rektör Savaş, sınav salonlarını denetledi

    27-28 Haziran tarihlerinde düzenlenecek YKS hazırlıkları için ÖSYM tarafından yapılan online toplantıya katılan Uşak Üniversitesi Rektörü ve ÖSYM İl Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, kentteki çalışmaları anlattı.

    Rektör Savaş, sınav salonlarını denetledi

    Sınavdan bir gün önce dezenfektasyon işlemi yapIacağını belirten Savaş, “Sınav günü bina girişinde adaylarımıza ve görevlilerimize dezenfektan, maske ve dezenfektan mendil temin edilecek. Kovid-19 vakası veya gözetimi altında olan adaylarımız önceden başvuru yapıp yedek binada sınava girebilecek. Karantina bölgesinde olan aday varsa da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sınava getirilecek” dedi.

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