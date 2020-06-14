Rektör Savaş, sınav salonlarını denetledi

Sınavdan bir gün önce dezenfektasyon işlemi yapIacağını belirten Savaş, “Sınav günü bina girişinde adaylarımıza ve görevlilerimize dezenfektan, maske ve dezenfektan mendil temin edilecek. Kovid-19 vakası veya gözetimi altında olan adaylarımız önceden başvuru yapıp yedek binada sınava girebilecek. Karantina bölgesinde olan aday varsa da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sınava getirilecek” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Milli Üretim' açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz