Rektör Savaş, sınav salonlarını denetledi

Sınavdan bir gün önce dezenfektasyon işlemi yapIacağını belirten Savaş, “Sınav günü bina girişinde adaylarımıza ve görevlilerimize dezenfektan, maske ve dezenfektan mendil temin edilecek. Kovid-19 vakası veya gözetimi altında olan adaylarımız önceden başvuru yapıp yedek binada sınava girebilecek. Karantina bölgesinde olan aday varsa da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sınava getirilecek” dedi.