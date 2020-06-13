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    HaberlerEge Haberleri Rektör Savaş’tan Kovid-19 denetimi
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    13.06.2020 - 00:03 |

    Rektör Savaş’tan Kovid-19 denetimi

    Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, normalleşme süreciyle beraber acil ve zorunlu tedavi gereksinimi olan hasta kabulüne başlayan Diş Hekimliği Fakültesi’ni ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı

    Rektör Savaş’tan Kovid-19 denetimi

    Ziyarette Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Artunç ile Dekan Yardımcısı ve Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ali Güngör yapılan çalışmalar hakkında Rektör Savaş’a bilgi verdi. Artunç, “Günlük muayene hastalarımız telefon ve web sayfamızdan e-randevu oluşturarak muayene için randevu alabiliyor. Acil olmayan ve tedavisi hiç başlanmamış hastalar da ilerleyen süreçte başvurabilecek” dedi. Çalışmalarından dolayı Diş Hekimliği Fakültesi’ne teşekkür eden Savaş da, “Salgın süresince Kovid-19 virüsünün bulaşma ihtimalini azaltmak ve hastalarımıza gerekli olan tedaviyi güvenli koşullarda sağlamak için tüm tedbirleri aldık” diye konuştu.

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