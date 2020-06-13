Rektör Savaş’tan Kovid-19 denetimi

Ziyarette Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Artunç ile Dekan Yardımcısı ve Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ali Güngör yapılan çalışmalar hakkında Rektör Savaş’a bilgi verdi. Artunç, “Günlük muayene hastalarımız telefon ve web sayfamızdan e-randevu oluşturarak muayene için randevu alabiliyor. Acil olmayan ve tedavisi hiç başlanmamış hastalar da ilerleyen süreçte başvurabilecek” dedi. Çalışmalarından dolayı Diş Hekimliği Fakültesi’ne teşekkür eden Savaş da, “Salgın süresince Kovid-19 virüsünün bulaşma ihtimalini azaltmak ve hastalarımıza gerekli olan tedaviyi güvenli koşullarda sağlamak için tüm tedbirleri aldık” diye konuştu.