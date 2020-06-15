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    15.06.2020 - 00:02 |

    Rektörden geçmiş olsun telefonu

    Rektörden geçmiş olsun telefonu

    AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde doktorun hakaret ettiği Mesrure Toker’in kızı emekli hemşire Nazlı Toker’i, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, telefonla aradı, üzgün olduklarını söyledi, “Öyle bir talihsizlik yaşamak gerçekten kendi adıma ve kurumum adına üzüntü verici. Üzüntünüzü de paylaşıyoruz. Olayı öğrendiğimiz andan itibaren hukuken ve idari olarak yapmamız gereken şeyleri araştırıyoruz” dedi.

    Mesrure Toker, Algoloji Bölümü Bilim Dalı Başkanı Prof. Doktor Osman Nuri A’ya, ameliyata randevu aldığı doktorun yerine başka bir doktorun girmesinin nedenini sordu. Doktor da bağırarak, tepki gösterdi. Hasta yakınlarıyla da tartışmaya başlayan doktor, küfürler etti. Hastanede yaşananlar sosyal medyada paylaşıldı.

    Depremin etkilediği Elmalı Köyünde bir çok ev zarar gördüBingöl'de saat 17.24'te merkez üstü Bingöl Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5,7 büyüklüğündeki depremde Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde bazı ev ve ahırlarda çökme meydana geldi.
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