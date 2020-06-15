Rektörden geçmiş olsun telefonu

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde doktorun hakaret ettiği Mesrure Toker’in kızı emekli hemşire Nazlı Toker’i, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, telefonla aradı, üzgün olduklarını söyledi, “Öyle bir talihsizlik yaşamak gerçekten kendi adıma ve kurumum adına üzüntü verici. Üzüntünüzü de paylaşıyoruz. Olayı öğrendiğimiz andan itibaren hukuken ve idari olarak yapmamız gereken şeyleri araştırıyoruz” dedi.

Mesrure Toker, Algoloji Bölümü Bilim Dalı Başkanı Prof. Doktor Osman Nuri A’ya, ameliyata randevu aldığı doktorun yerine başka bir doktorun girmesinin nedenini sordu. Doktor da bağırarak, tepki gösterdi. Hasta yakınlarıyla da tartışmaya başlayan doktor, küfürler etti. Hastanede yaşananlar sosyal medyada paylaşıldı.