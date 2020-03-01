01.03.2020 - 00:00 |
Rektörle buluşacaklar
Muğla Sıtkı Koçman Üniveristesi Türkçe Öğretimi Merkezi’nde öğrenim gören yabancı öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek’le ‘Rektörümüzle Türkçe Konuşuyoruz’ etkinliğinde buluşacak. Etkinlik, yarın saat 09.30’da başlayacak.
Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.