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    HaberlerEge Haberleri Rektörlerden AA’ya 100. yıl mesajı
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    08.04.2020 - 00:02 |

    Rektörlerden AA’ya 100. yıl mesajı

    Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Anadolu Ajansı’nın (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

    Rektörlerden AA’ya 100. yıl mesajı

    AA’nın, 6 Nisan 1920’de Milli Mücadele’nin ruhunu ve haklılığını dünyaya aktarmak amacıyla Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulduğunu ve haber aktarma mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Budak, “Üstlendiği öncü rol ile milletimizin gözü ve kulağı, uluslararası mecralardaki gurur kaynağımız olan Anadolu Ajansı’nın bundan sonraki süreçte de milli sesimiz olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

    Rektör Ataç da, “Bir asırdır ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışından ödün vermeden kamuoyunu bilgilendiren AA’nın çalışmalarını yakından takip ediyorum” diye konuştu.

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