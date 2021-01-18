Rengarenk oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce 2012’de Sasalı’da 4 bin 125 metrekare alan üzerinde kurulan doğal yaşam parkının giriş kapısı yenilendi, duvarlarına buradaki hayvanların resimleri yapıldı. Öte yandan yuvalarda bulunan ısıtıcılar soğuk havalarda hayvanları sıcak tutuyor. Park Müdürü Şahin Afşin, “Salgın sonrası gelecek ziyaretçilere sürprizimiz var, burada yaşayan türleri duvarlara resmedip renklendirdik” dedi.