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    HaberlerEge Haberleri ‘Renklere karşı değiliz’
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    22.07.2020 - 07:00 |

    ‘Renklere karşı değiliz’

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, belediye binasının kolonlarının rengiyle ilgili eleştirileri üzerinden kentin gündemine oturan LGBTİ tartışmasına açıklık getirdi.

    ‘Renklere karşı değiliz’

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, belediye binasının kolonlarının rengiyle ilgili eleştirileri üzerinden kentin gündemine oturan LGBTİ tartışmasına açıklık getirdi. Sorunun renkler değil, Büyükşehir’in LGBTİ destekçiliği olduğunu dile getiren Dağ, “Tunç Soyer Belediye Başkanı olduktan sonra Büyükşehir kurumsal olarak LGBTİ destekçisi oldu. Soyer, 2019 yerel seçimi öncesinde ‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü imzaladı. Seçimden sonraki süreçte ise artık bu protokole bağlı olarak sözlerini yerine getirmek için bazı hamleler yapmaya başladı. Biz, bu topraklara ait olmayan değerleri kamuya ait alanları kullanıp toplum içinde meşrulaştırmaya çalışan eylem ve söylemlere karşıyız” dedi.
    Dağ, Soyer’den, “Yapılanların LGBT ile herhangi bir ilgisi yoktur. Büyükşehir olarak bu derneklere desteğimiz bulunmamaktadır” açıklaması beklediklerini ifade etti.

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