Renklerle huzur geldi

Çeşme Ilıca Mahallesi’ndeki 5112 sokak sakinleri, pandemi kısıtlamaların başladığı ilk günlerden itibaren, bahçe duvarlarına yaptıkları resimlerle yaşadıkları yeri adeta sanat galerisine çevirdi. İzmir’den ressam Filiz Pelit de kendilerine destek verdi. Öğretmen Dilek Cangür, “Pandemi bize komşuluğu, yardımlaşmayı öğretti. Boya aldık, fırça aldık, buraları güzelleştirdik. Artık sokağımıza çöpçünün uğramasını da istemiyoruz, kendimiz süpürüyoruz. Akşamları ortak masa kurup ne yemek pişiyorsak onu getiriyoruz, artanları da sokaklardaki can dostlara veriyoruz” dedi. Emekli Mimar Berrak Birel, “Bölgedeki birçok kişi, arkadaşlarını da alarak sokağımıza, duvar resimlerini görmeye geliyorlar. ‘Biz de kendi bahçe duvarlarımıza yapalım’ diyenler var” diye konuştu. Emekli sınıf öğretmeni Mücevher Kahramanoğlu, bir ilkokul çocuğunun yaptığı resmi duvara yansıttığını söyledi. Ilıca Mahallesi Muhtarı Kamil Baykal da, “Sokağımızın herkese örnek olmasını arzu ediyoruz” açıklaması yaptı.