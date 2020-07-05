Renkli DYO’loglar

Söyleşi serisinde, bu haftaki konuklar yazar-şair Serhan Ada ve mimar Nevzat Sayın oldu. Ada’nın “Merak kelimesinin rengi var mıdır?” sorusuna Nevzat Sayın “Evet, koyu sarıdır” diye yanıt verdi. Sayın, sarının içine beyaz katıldıkça merak duygusunun azaldığını belirtti. İkili, Türkiye coğrafyasının renklerine değindi, Sayın, “Toroslar’da morlar ve koyu maviler çok hakim. Ege’ye yaklaştıkça maviler ve yeşiller belirginleşiyor” dedi. Her cumartesi saat 15.00’te DYO Boya’nın YouTube sayfasından canlı yayımlanacak olan söyleşilerde birbirinden değerli konuşmacılar, pek çok konuyu ele alacak.