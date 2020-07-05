BİST115.748-0.99EURO7.720.23USD6.860.21ALTIN392.360.26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Renkli DYO’loglar
    ABONE OL
    05.07.2020 - 00:02 |

    Renkli DYO’loglar

    DYO’nun, AURA İSTANBUL işbirliği ile gerçekleştirdiği, Türkiye’nin Renkleri ile ‘Renkli DYOloglar’ söyleşi serisinin dördüncüsü yapıldı.

    Renkli DYO’loglar

    Söyleşi serisinde, bu haftaki konuklar yazar-şair Serhan Ada ve mimar Nevzat Sayın oldu. Ada’nın “Merak kelimesinin rengi var mıdır?” sorusuna Nevzat Sayın “Evet, koyu sarıdır” diye yanıt verdi. Sayın, sarının içine beyaz katıldıkça merak duygusunun azaldığını belirtti. İkili, Türkiye coğrafyasının renklerine değindi, Sayın, “Toroslar’da morlar ve koyu maviler çok hakim. Ege’ye yaklaştıkça maviler ve yeşiller belirginleşiyor” dedi. Her cumartesi saat 15.00’te DYO Boya’nın YouTube sayfasından canlı yayımlanacak olan söyleşilerde birbirinden değerli konuşmacılar, pek çok konuyu ele alacak.

    istanbul'da dolunay büyülediİstanbul'da akşam saatlerinde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul Boğazı'nda teknelerde corona virüs denetimi

    İstanbul Boğazı'nda teknelerde corona virüs denetimi

    Bakanlık genelge gönderdi! O işlerde çalışmaları yasak...

    Bakanlık genelge gönderdi! O işlerde çalışmaları yasak...

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    Bugünkü iyileşen sayısı 1214 oldu! İşte 4 Temmuz koronavirüs vaka ve ölü sayısı...

    Bugünkü iyileşen sayısı 1214 oldu! İşte 4 Temmuz koronavirüs vaka ve ölü sayısı...

    Sıradaki Haber