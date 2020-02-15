Resimler için son başvuru günü 3 Nisan

Organizasyon, bu yıl serbest temayla düzenleniyor. “Her şey çocuklarımız için” diyen Pınar; Türkiye, KKTC, Almanya, Özel Eğitim Uygulama Okulları ve Sosyal Medya’dan 6-14 yaş arasındaki tüm çocukların hayallerini renklerle buluşturduğu resimlerini 3 Nisan 2020’ye kadar bekliyor. Değerlendirme sonucunda üç minik ressam, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla bir yıllık eğitim bursunun sahibi oluyor. www.pinar.com.tr