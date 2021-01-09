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    HaberlerEge Haberleri Ressam güvenlikçi!
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    09.01.2021 - 07:00 |

    Ressam güvenlikçi!

    İZMİR’de geceleri özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Egemen Arık (36), gündüzleri atölyesinde yağlı boya ve kara kalem resim yapıyor.

    Ressam güvenlikçi!

    İZMİR’de geceleri özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Egemen Arık (36), gündüzleri atölyesinde yağlı boya ve kara kalem resim yapıyor. Bugüne kadar 4 sergi açan Arık, “Liseyi bitirdikten sonra 1 ay güzel sanatlar kurusuna gittim. Çalışmam gerektiği için kursu bırakmak zorunda kaldım. Kendimi geliştirdim. Yorulmadan, bıkmadan resim tekniğini öğrenmek için çalıştım. Çalışarak kazandıklarını sanata yatırdım. Pandemi nedeniyle sergi açamıyoruz. Resimleri ve tablolarımızı satamıyoruz. Bu dönem yağlı boya maliyetini bile zor karşılıyoruz. Tablolarımızı sattıkça sanatı sürdürebiliriz” diye konuştu.

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