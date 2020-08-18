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    18.08.2020 - 07:00 |

    RES’ten sonra şimdi de GES!

    Son yıllarda sayıları hızla artan Rüzgâr Enerji Santralleri ile gündeme gelen Karaburun’da Başkan Girgin, “Bu kez de Güneş Santrallerinin istilasına uğradık” diye konuştu

    RES’ten sonra şimdi de GES!

    Karaburun’da gündem Rüzgâr Enerji Santrallerinin ardından (RES), şimdi de Güneş Enerji Santralleri (GES) oldu. İlçeye bağlı Küçükbahçe ilçesinde bir turizm şirketi tarafından, doğa harikası İris Gölü’ne birkaç yüz metre mesafede sık çam ağaçları ile kaplı 300 dönüm orman arazisinde kurulacak GES için yoğun ağaç kesimine başlanması Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve vatandaşları isyan ettirdi. 15 Mart 2019’da Cumhurbaşkanlığı’nca ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) sınırları içinde kalan arazide yapılacak projenin inşaatına, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararı alınmaksızın başlanması ise tepkilerin odağını oluşturuyor.
    ‘Pes etmeyiz’
    Proje sahasındaki bitki örtüsünün sık orman vasfında olduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, son haftalarda ülkenin pek çok noktasında çıkan orman yangınlarına kahrolurken, burada göz göre ağaç katliamı yapılmasına seyirci kalmayacaklarını belirtti, “Güneş her yerde aynı güneş. Dağın başındaki çorak arazide de GES kurulabilir. Üzerinde sık çam ağaçlarının olduğu orman güneş santrali kurulduğu dünyanın neresinde görülmüş? Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ilgili birimlerini sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Proje en kısa sürede iptal edilmeli ve bu katliamı yapanlar araziyi yeniden ağaçlandırmalı” diye konuştu.
    RES gibi GES projelerinde de tüm izin ve lisans süreçlerinin yerel yönetimlerin bilgi ve onayı dışında geliştiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, yatırımcı şirketlerin belediyeleri ve yöredeki sivil toplum örgütleri ile temas etmeden işlerini Ankara’da hallettiklerini kaydetti, “Yenilenebilir enerjiye karşı değiliz. Ama neden tüm yatırımcılar Karaburun’a doluşuyor? Başka yerlerde rüzgâr esmiyor mu? RES’lerle mücadele ederken, şimdi bir de GES projeleri ile mücadele etmek zorundayız. Ama pes etmeyeceğiz” diye konuştu.

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