Restoranlar da HES ile açılabilir

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçeyi ziyaret eden CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan ve CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı ile birlikte esnafı dolaştı. Pandemi döneminde esnafın büyük özveri gösterdiğini söyleyen Oktay, vatandaşlara da, alışverişlerini yerel esnaftan yapma çağrısında bulundu.

Restoranların kapalı olması nedeniyle yüz binlerce kişinin ekonomik darboğazda olduğunu dile getiren Oktay, restoranların otellerdeki gibi güvenli turizm sertifika uygulaması ve HES kodu ile hizmete açılabileceğini ifade etti. Belediyenin yaptığı hizmetleri de anlatan Oktay, otopark sorunu ile ilgili önemli adımlar attıklarını, kasım ayı başında ilk kazmanın vurulacağını açıkladı.

Pandemi nedeniyle esnafın büyük sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken Özcan da, “HES kodu sorgulaması, masa aralıklarının daha artırılması, denetim mekanizmasının genişletilmesi ile bu restoranlar da açılabilir. Hükümetin acil bir çözüm bulması gerekiyor” ifadesini kullandı.