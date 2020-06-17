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    HaberlerEge Haberleri Restorasyon başlıyor
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    17.06.2020 - 07:00 |

    Restorasyon başlıyor

    Bergama’daki Selinos Deresi’nin, Pergamon Antik Kenti sınırlarındaki 1380 metrelik bölümünde, bilimsel kazı, ıslah ve restorasyon çalışmaları yapılmasını içeren projeye ay sonunda başlanıyor.

    Restorasyon başlıyor

    Bergama’daki Selinos Deresi’nin, Pergamon Antik Kenti sınırlarındaki 1380 metrelik bölümünde, bilimsel kazı, ıslah ve restorasyon çalışmaları yapılmasını içeren projeye ay sonunda başlanıyor. Prehistorik döneme uzanan yerleşim izleri ile Akropol, Batı Anadolu’nun en önemli tedavi merkezi Asklepion, anıtsal mekan Kızıl Avlu ile Bergama’daki antik kent, yeni tip salgınının ardından ziyaretçilerini yeniden ağırlamaya başladı.
    Bergama Müzesi Müdürü Nilgün Ustura, 2000-2500 yıllık tarihe sahip kanalın, kente su sağlamak amacıyla yapıldığını ve mimarinin gelişimine katkı sağladığını aktardı. Pergamon’un tüm yapılarını antik dönemden bu yana akan Selinos Deresi’nin birleştirdiğini vurgulayan Ustura, “Restorasyon ile antik kentin bir bölümünü yeniden görünür hale getireceğiz. Çalışmalar ay sonuna doğru başlayacak” dedi. Belediye Başkanı Hakan Koştu ise “Kanal etrafında farklı medeniyetlerin izini görmek mümkün. Bu proje basit bir dere ıslahı değil, tarihin ayağa kaldırılmasıdır. Alandaki metruk evlerin de kaldırılması söz konusu” diye konuştu.

    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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