Restorasyon gerekiyor

İZMİR’de yıkıma neden depremin yarattığı tsunami, Seferihisar’daki Sığacık Kalesi’nde hasara yol açtı. Geçmişte bir deniz üssü olarak hizmet veren kalenin surlarındaki taşlar, yere döküldü. Kalenin Barbaros Kapısı adı verilen bölümündeki bir duvarda da yıkılma tehlikesi olduğu belirlendi. Duvarın çevresi önlem amacıyla güvenlik şeridiyle kapatıldı. Tsunami sonrası kaleyi su bastığını belirten Sığacık Mahalle Muhtarı Yaşar Keleş, “Kalede restorasyon çalışması yapılması gerekiyor. Bu hale gelmesi çok üzücü. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmamıştık” dedi.

Mahallede restoran işleten Mahmut Türkoğlu, “Tsunami hiç beklemediğimiz bir olaydı. Bütün işletmeler harap oldu. Kale bile zarar gördü. Tamire ihtiyacı olan surlar yıkılmaya yüz tuttu” diye konuştu. -DHA