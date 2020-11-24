Restorasyon işbirliği

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın bu yıl için açıklanan “Alternatif Turizm Altyapı Mali Destek Programı” kapsamında İasos antik kentindeki şehir meclisi binasının restorasyonu projesinde; Milas Belediyesi ve Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) işbirliği yapacak. Belediye Başkan Yardımcısı Gülşen Gökçe, restorasyon projesinin yöre turizmine katkı sağlayacağını ifade etti. MİTSO Başkanı Reşit Özer de her zaman Milas’tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıktıklarını belirtti.