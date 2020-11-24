BİST1.3140.00EURO9.330.02USD7.88-0.08ALTIN466.311.63
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Restorasyon işbirliği
    ABONE OL
    24.11.2020 - 00:02 |

    Restorasyon işbirliği

    Restorasyon işbirliği

    Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın bu yıl için açıklanan “Alternatif Turizm Altyapı Mali Destek Programı” kapsamında İasos antik kentindeki şehir meclisi binasının restorasyonu projesinde; Milas Belediyesi ve Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) işbirliği yapacak. Belediye Başkan Yardımcısı Gülşen Gökçe, restorasyon projesinin yöre turizmine katkı sağlayacağını ifade etti. MİTSO Başkanı Reşit Özer de her zaman Milas’tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıktıklarını belirtti.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2,4,6,8 kıtalık Öğretmenler Günü şiirleri | 24 Kasım en güzel, en anlamlı Öğretmenler Günü şiirleri...

    2,4,6,8 kıtalık Öğretmenler Günü şiirleri | 24 Kasım en güzel, en anlamlı Öğretmenler Günü şiirleri...

    Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

    Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

    Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

    Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

    Son dakika: FETÖ'ye ağır darbe! Türkiye'ye getirildi

    Son dakika: FETÖ'ye ağır darbe! Türkiye'ye getirildi

    Sıradaki Haber