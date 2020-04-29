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    HaberlerEge Haberleri ‘Rezervasyonları iptal etmeyin’
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    29.04.2020 - 07:00 |

    ‘Rezervasyonları iptal etmeyin’

    Koronavirüs mücadelesi sonrası normal yaşama dönüş için umudun arttığına dikkat çeken Destination İzmir Başkanı ve ETİK Başkan yardımcısı Bülent Tercan, “Ekonomik mücadelede, yerli turizm firmalarına destek verilmeli” dedi.

    ‘Rezervasyonları iptal etmeyin’

    Koronavirüs mücadelesi sonrası normal yaşama dönüş için umudun arttığına dikkat çeken Destination İzmir Başkanı ve ETİK Başkan yardımcısı Bülent Tercan, “Ekonomik mücadelede, yerli turizm firmalarına destek verilmeli” dedi. Bu yıl yabancı turist beklentilerinin olmadığını belirten Tercan, “Türk insanı otel, tur, gezi rezervasyonlarını iptal etmesin. Gerekirse, uygun gördüğü tarihe ertelesin. Turizm ekonomisi bu ülkeye çok şey kazandırıyor, firmalarımıza sahip çıkalım, moral motivasyonumuz için önemli olan tatilimizden vazgeçmeyelim” dedi.
    İyileşen hasta sayısının vaka sayısını geçmeye başladığını anımsatan Tercan, “Uzmanlar, aynı disiplini sürdürdüğümüz takdirde, bayramdan sonra kademeli olarak normal hayata dönüş sinyalleri veriyor. Duran ekonomik sirkülasyon yavaş yavaş canlanacak” diye konuştu.

    ‘Tatilsiz olmaz’

    Yaz aylarında önlemlerin esnek hale gelebileceğini düşündüğünü kaydeden Bülent Tercan, sözlerini şöyle noktaladı: “Kıyı şeridinde yer alan Çeşme, Antalya, Marmaris ve diğer merkezlerde plajlarda, lokantalarda, kafelerde sosyal mesafe korunacaktır. Yaz aylarında dolan turistlik ilçelerdeki kalabalığa karşı yerel yönetimler ve mülki idareler önlemlerini sıkı tutacaklardır. İnsanlara moral ve huzur veren tatillerden vazgeçilmemeli.”

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