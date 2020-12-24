Rezum tedavisiyle sağlığına kavuştu

Almanya’da yaşayan, prostat büyümesi nedeniyle Özel Sağlık Hastanesi’ne başvuran Mehmet Kılıç (82) Robotik Cerrahi Direktörü Prof. Dr. Burak Turna tarafından gerçekleştirilen Rezum operasyonuyla sağlığına kavuştu. Bir süredir, idrarında kan görülen ve idrarda zorlanma nedeniyle sondayla yaşamak zorunda kalan Kılıç’ın durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Turna, prostat dokusunun su buharıyla yok edildiği operasyonun ardından hastanın sondadan kurtulduğunu ve şikayetinin ortadan kalktığını söyledi.



İleri teknoloji



Kılıç’ın ileri yaşı ve kan değerlerinin düşük olması nedeniyle Türkiye’de birkaç hastanede uygulanan Rezum tedavisini gerçekleştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Turna, “Rezum, ürolojideki en son teknolojik atılım. Rezum işlemi ameliyat olması riskli ve önemli sağlık sorunları olan yaşlı hastalar için devrim niteliğinde. Çünkü bu işlem lokal anestezi altında yapılabilir. İşlem büyük prostatlarda bile başından sonuna kadar 10 dakika kadar sürer. Hastalar aynı gün evlerine gidebilir. İyileşme süresi daha uzun olan diğer tedavi metodlarıyla karşılaştırıldığında Rezum sonrası hastalar daha hızlı gündelik yaşantılarına döner. Yaşa bağlı prostat büyümesi olan hastalarda yeni jenerasyon radyofrekans enerji ile büyümüş prostat dokusunun su buharı ile yok edilmesi amaçlanır. İşlem kapalı (endoskopik) olarak uygulanır. Prostat dokusuna idrar yolundan geçen kamerayla girildikten sonra küçük iğneler saplanır. Bu iğnelerle dokuda eritici bir etki gerçekleştirilir ve büyümüş doku tahrip edilerek ortadan kaldırılır” dedi.



Avantaj sağlıyor



Rezum tedavisinin dünyada 2017 yılından beri uygulandığını ve hastalara önemli avantaj sağladığını vurgulayan Prof. Dr. Burak Turna, “Bu işlemden büyük fayda gören yaş grubu da prostat büyümesi olan genç erkek hasta grubu. Bu hastalar geleneksel klasik yöntemlerle tedavi olduklarında cinsel problemler ve özellikle meninin geri kaçması gibi boşalma problemleri yaşıyor. Rezum sonrası geriye boşalma probleminin görülme olasılığı yüzde 1 civarında. Rezum yöntemi diğer tedavilerin aksine cinsel fonksiyonları koruyor” diye konuştu. Dr Turna, bu yöntemin özellikle Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde çok popüler olduğunu ve kendisinin de İngiltere’den döndükten sonra bu yöntemi Türkiye’ye kazandırdıklarını belirtti.