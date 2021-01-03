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    03.01.2021 - 07:00 |

    Risk yüzde 60 artıyor

    İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Ayşegül Türkoğlu Pehlivanoğlu, menopoz döneminde östrojen düzeyinin azalmasıyla kalp hastalığı riskinin yüzde 60 arttığını söyledi.

    Risk yüzde 60 artıyor

    İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Ayşegül Türkoğlu Pehlivanoğlu, menopoz döneminde östrojen düzeyinin azalmasıyla kalp hastalığı riskinin yüzde 60 arttığını söyledi. Kadınların yakınmaları olmaksızın kontrolden geçmelerini dile getiren Pehlivanoğlu, tavsiyelerde de bulundu. Pehlivanoğlu, “Arada mutlaka tansiyon ölçümü yapılmalı. Beslenmeye dikkat edilmeli, düşük kalorili besin değeri yüksek gıdalar tercih edilmeli. Bol sıvı tüketmeliler” dedi.

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