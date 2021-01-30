Riskli yapılara müdahale

Buca Belediyesi, metruk binaların yıkımına başladı. Kent güvenliğini sağlamak için sahada çalışmalarına hız katan Buca Belediyesi, mahalle aralarında terk edilen ve risk oluşturan yapılara müdahale etti. Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilk olarak, olası bir depremde veya sarsıntıda yıkılma tehlikesi bulunan yapılar ile metruk durumdaki terk edilmiş binaların tespiti yapıldı. Tespiti yapılan binalar hakkında, genel asayişi tehdit edecek unsulara yol açmaması, vatandaşların can ve mal güvenliğine zarar vermemesi için yasal işlem başlatıldı. Ekipler, yasal sürecin ardından yıkımlara başladı. İlk etapta 15 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi. Başkan Erhan Kılıç, yıkımı yapılan alanların imar planlarına uygun olarak yol, yeşil alan gibi düzenlemeleri yaparak yeniden kente kazandıracaklarını söyledi.