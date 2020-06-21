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    HaberlerEge Haberleri ‘Ritim bozukluğunu görmezden gelmeyin’
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    21.06.2020 - 00:01 |

    ‘Ritim bozukluğunu görmezden gelmeyin’

    Uzmanlar, atrial fibrilasyon (AF) denilen kalp ritim bozukluğunun ciddi sağlık sorunlarına neden olabildiği konusunda uyarıyor.

    ‘Ritim bozukluğunu görmezden gelmeyin’

    Kent Bayraklı Tıp Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hakan Erikçi, “AF, kan pıhtılarına, felce, kalp yetmezliği gibi problemlere yol açan düzensiz-anarşik kalp atımlarıdır. Felç riski atriyal fibrilasyon hastalarında yaklaşık beş kat daha fazladır. Eğer kalbinizde çarpıntı hissediyorsanız doktor kontrolünü ihmal etmeyin, ertelemeyin” dedi.

    ‘Nabız kontrolü yapın’

    AF hastalığına en çok çok yüksek tansiyon ve kalp damar tıkanıklığının yol açtığını dile getiren Erikçi, “En tipik şikayetlerinin başında çarpıntı ve yürüme mesafesindeki azalma geliyor. Bütün AF hastaları çarpıntı hissetmeyebilir veya herhangi bir şikayeti de olmayabilir. İlaveten halsizlik, iştahsızlık, baş dönmesi, göz kararması, idrar yapmada artma veya hafif nefes darlığı olabilir. Bu nedenle özellikle 65 yaşın üzerindekilerin zaman zaman nabzınızı kontrol etmesi ve düzensizlik varsa doktora başvurmasında fayda var” diye konuştu

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