BİST98.7590,60EURO7,550,81USD6,970,39ALTIN387,070,13
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Robin Hood’lar görev başında
    ABONE OL
    26.04.2020 - 00:03 | | DHA-AA

    Robin Hood’lar görev başında

    Denizli’de hayırseverler, maddi durumu yetersiz 74 kişinin borçlarını ödedi. Marmaris’te de bakkal Kadir Kaplan, 17 müşterisinin ödemesini veresiye defterinden sildi

    Robin Hood’lar görev başında

    Denizli’de bazı hayırseverler, maddi durumu yetersiz 74 kişinin 2 bakkaldaki borçlarını ödedi. Buldan ilçesine bağlı Yalçınkaya Mahallesi ile Serinhisar ilçesine bağlı Yüreğil Mahallesi’ndeki 2 bakkala giden hayırseverler, veresiye defterindeki borçlara karşılık ödeme yaptı. Yalçınkaya Mahallesi’nde bakkal işleten Havva Çamoğlu, “20 kişinin hesaplarını topladım, bu borçları ödeyerek silmemi istedi. Parayı verdi, ben de borçların üzerini karaladım. Mahallemizde işçi olan ve malum koronavirüs dolayısıyla işsiz kalan birçok müşterimiz var. Onlar adına çok sevindim” şeklinde konuştu.

    6 bin lirasını ödedi

    Yüreğil’de bakkal işleten Bilal İlhan’a başvuran ve isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever de veresiye defterindeki 54 kişinin yaklaşık 15 bin liralık borcunu ödedi. Marmaris’te ise bakkal Kadir Kaplan, 17 müşterisinin toplam 6 bin lira olan borcunu veresiye defterinden sildi. “Bunu canı gönülden yaptım” diyen Kaplan, “İyilik bulaşıcıdır dedik ve zor durumda olan müşterilerime yardım eli uzattım. Tamamı 12 bin lirayı bulan borç defteri var. Bunların arasında bulunan ve gerçekten zor durumda olan vatandaşlarımın 6 bin lirasını sildim. Dükkana geldiklerinde kendilerine söyledim. Çok mutlu oldular. Birbirimize sahip çıkmak zorundayız” diye konuştu.

    Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.
    daha fazla video için
    Babası gelemeyince Vefa Grubu doğum gününü kutladıİstanbul'da bulunan Cihan Yavuz, Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan kızının doğum günü kutlaması için gelemeyince Vefa Sosyal Destek Grubu, babanın isteğini yerine getirerek küçük kızın doğum gününü kutladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    25 Nisan corona virüs Türkiye'de vaka sayısı kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Koca Türkiye'de corona virüs vaka ve can kaybı sayısını açıkladı

    25 Nisan corona virüs Türkiye'de vaka sayısı kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Koca Türkiye'de corona virüs vaka ve can kaybı sayısını açıkladı

    Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 8'inde hesaba yatacak

    Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 8'inde hesaba yatacak

    65 yaş üstüne hafta sonu sokak izni!

    65 yaş üstüne hafta sonu sokak izni!

    Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralı

    Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralı

    Sıradaki Haber