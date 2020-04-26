Robin Hood’lar görev başında

Denizli’de bazı hayırseverler, maddi durumu yetersiz 74 kişinin 2 bakkaldaki borçlarını ödedi. Buldan ilçesine bağlı Yalçınkaya Mahallesi ile Serinhisar ilçesine bağlı Yüreğil Mahallesi’ndeki 2 bakkala giden hayırseverler, veresiye defterindeki borçlara karşılık ödeme yaptı. Yalçınkaya Mahallesi’nde bakkal işleten Havva Çamoğlu, “20 kişinin hesaplarını topladım, bu borçları ödeyerek silmemi istedi. Parayı verdi, ben de borçların üzerini karaladım. Mahallemizde işçi olan ve malum koronavirüs dolayısıyla işsiz kalan birçok müşterimiz var. Onlar adına çok sevindim” şeklinde konuştu.

6 bin lirasını ödedi

Yüreğil’de bakkal işleten Bilal İlhan’a başvuran ve isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever de veresiye defterindeki 54 kişinin yaklaşık 15 bin liralık borcunu ödedi. Marmaris’te ise bakkal Kadir Kaplan, 17 müşterisinin toplam 6 bin lira olan borcunu veresiye defterinden sildi. “Bunu canı gönülden yaptım” diyen Kaplan, “İyilik bulaşıcıdır dedik ve zor durumda olan müşterilerime yardım eli uzattım. Tamamı 12 bin lirayı bulan borç defteri var. Bunların arasında bulunan ve gerçekten zor durumda olan vatandaşlarımın 6 bin lirasını sildim. Dükkana geldiklerinde kendilerine söyledim. Çok mutlu oldular. Birbirimize sahip çıkmak zorundayız” diye konuştu.