Robotla nokta atışı

RORADYOLOJİ uzmanı Prof. Dr. Ahmet Tuncay Turgut, dünyada son yıllarda kullanımı giderek artan 3 boyutlu yarı robotik MR füzyon biyopsi tabanlı fokal HIFU teknolojisiyle prostat kanserinin ameliyata gerek kalmadan, yaklaşık 1 saatlik bir uygulamayla, tek seferde ortadan kaldırılabildiğini belirtti. Kanserli dokunun yerini tam tespit edip nokta atışı müdahale yapabildiklerini belirten Turgut, yöntemin özellikle başlangıç evresinde bulunan, küçük boyutlu ve prostat dışına sıçramamış hastalığı bulunan kişilerde uygulandığını ifade etti. l