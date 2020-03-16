Rodallega attı Denizli kazandı

Maçın 54. dakikasında çok klas bir vuruşla ağları sarsan Kolombiyalı 8 maç sonra sevinç yaşadı. Son olarak ligin 17. haftasında 2-2 sona eren Ankaragücü müsabakasında gol atabilen Rodallega üzerindeki baskıyı da yok etti. Gol sayısını 6’ya çıkaran 34 yaşındaki forvet, Galatasaray, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor (2), Ankaragücü ve Gençlerbirliği maçında ağları havalandırdı.