16.03.2020 - 00:00 |
Rodallega attı Denizli kazandı
Denizlispor’da Gençlerbirliği maçında 3 puanı getiren golü atan Hugo Rodallega sessizliğini bozdu.
Maçın 54. dakikasında çok klas bir vuruşla ağları sarsan Kolombiyalı 8 maç sonra sevinç yaşadı. Son olarak ligin 17. haftasında 2-2 sona eren Ankaragücü müsabakasında gol atabilen Rodallega üzerindeki baskıyı da yok etti. Gol sayısını 6’ya çıkaran 34 yaşındaki forvet, Galatasaray, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor (2), Ankaragücü ve Gençlerbirliği maçında ağları havalandırdı.
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