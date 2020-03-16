BİST95.6052,10EURO7,03-0,01USD6,29-0,61ALTIN311,14-2,88
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Rodallega attı Denizli kazandı
    ABONE OL
    16.03.2020 - 00:00 |

    Rodallega attı Denizli kazandı

    Denizlispor’da Gençlerbirliği maçında 3 puanı getiren golü atan Hugo Rodallega sessizliğini bozdu.

    Rodallega attı Denizli kazandı

    Maçın 54. dakikasında çok klas bir vuruşla ağları sarsan Kolombiyalı 8 maç sonra sevinç yaşadı. Son olarak ligin 17. haftasında 2-2 sona eren Ankaragücü müsabakasında gol atabilen Rodallega üzerindeki baskıyı da yok etti. Gol sayısını 6’ya çıkaran 34 yaşındaki forvet, Galatasaray, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor (2), Ankaragücü ve Gençlerbirliği maçında ağları havalandırdı.

    Fransa'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldiFransa'da yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye, vaka sayısı ise 5 bin 400'e çıktı.
    daha fazla video için
    Erzurumlu küçük Miray’ın virüs önlemi izleyenleri gülümsettiErzurum’da küçük bir çocuğun korona virüsüne karşı aldığı önlemler izleyenleri gülümsetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Corona virüs belirtisi gösteren kızını hastaneden kaçırmıştı! Sonuçları çıktı

    Corona virüs belirtisi gösteren kızını hastaneden kaçırmıştı! Sonuçları çıktı

    SGK'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar!

    SGK'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar!

    Sıcaklıklar koronavirüsü etkiler mi? İşte hava durumu ve o sorunun cevabı

    Sıcaklıklar koronavirüsü etkiler mi? İşte hava durumu ve o sorunun cevabı

    Herkese yetecek kadar makarna var

    Herkese yetecek kadar makarna var

    Sıradaki Haber