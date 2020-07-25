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    25.07.2020 - 00:03 |

    Roman müzisyenlere destek

    Roman müzisyenlere destek

    İzmir’in Roman Vekili AK Partili Cemal Bekle ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz tarafından hazırlanan ‘Roman Müzisyenler Büyük Türkiye Orkestrası’ Projesi’nin ilk konseri Ankara’da gerçekleşti. Projeyle pandemi döneminde en çok etkilenen romanlara destek olmak istediklerini belirten Bekle, “Her ilde yaklaşık 15 müzisyen diye yola çıktık. Şuan toplamda 600’e doğru gidiyoruz. 20 ilde planlanan proje kapsamında bölgeye göre belirlenen parçalar çalacak. 31 ağustosa kadar sürecek konserlerin İzmir ayağı ise 18 Ağustos’ta planlanıyor” dedi.

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