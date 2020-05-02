02.05.2020 - 00:04 |
Roman müzisyenlerle işçilere kutlama
Menteşe Belediyesinin “Mutlu kal Menteşe, evde kal Menteşe” sloganıyla Muğla Müzisyenler Derneği üyesi roman müzisyenlerden oluşturduğu, her gün sokaklarda gezip moral veren 10 kişilik ekip, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle işçiler için özel müzik yaptı.
Kurşunlu Camisi restorasyonunda ve meydan düzenlemesinde çalışan işçiler için özel olarak çalan müzisyenler, daha sonra Muğla Büyükşehir ve Menteşe Belediyesi önünde 1 Mayıs Marşı’nı seslendirdi. l AA
2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.