01.12.2020 - 00:03 |
Roman projesine TÜBİTAK desteği
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neslihan Kansu Yetkiner ile Dr. Öğretim Üyesi Ilgın Aktener’in, dünyaca ünlü 13 modernist romanın Türk toplumuna nasıl sunulduğuyla ilgili araştırma projesi, TÜBİTAK tarafından kabul edildi.
Yan metinler incelenecek
TÜBİTAK’ın bu yıl Türkiye genelinde incelediği toplam bin 740 projeden 213’ünü destekleme kararı aldığını, bu projelerden birinin de kendilerine ait olduğunu belirten Prof. Dr. Yetkiner, “Projemiz kapsamında, kaynak kültüründe tartışmalı, sansasyonel 13 modernist romanın toplam 55 farklı çevirisini, yan metinler temelinde inceleyeceğiz” dedi.