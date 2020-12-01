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    HaberlerEge Haberleri Roman projesine TÜBİTAK desteği
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    01.12.2020 - 00:03 |

    Roman projesine TÜBİTAK desteği

    İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neslihan Kansu Yetkiner ile Dr. Öğretim Üyesi Ilgın Aktener’in, dünyaca ünlü 13 modernist romanın Türk toplumuna nasıl sunulduğuyla ilgili araştırma projesi, TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

    Roman projesine TÜBİTAK desteği

    Yan metinler incelenecek

    TÜBİTAK’ın bu yıl Türkiye genelinde incelediği toplam bin 740 projeden 213’ünü destekleme kararı aldığını, bu projelerden birinin de kendilerine ait olduğunu belirten Prof. Dr. Yetkiner, “Projemiz kapsamında, kaynak kültüründe tartışmalı, sansasyonel 13 modernist romanın toplam 55 farklı çevirisini, yan metinler temelinde inceleyeceğiz” dedi.

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