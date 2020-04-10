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    HaberlerEge Haberleri Romanlar için adım atılmalı
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    10.04.2020 - 00:02 |

    Romanlar için adım atılmalı

    CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Ağı (AYBA) ile birlikte, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü sebebiyle Söke’deki Romanları ziyaret etti.

    Romanlar için adım atılmalı

    Yardımda bulunan Purçu, “Büyük çoğunluğu güvencesiz işlerde çalışıyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla da işsiz kaldılar. Roman vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak kalıcı adımlar atılmalı” dedi. Purçu, Söke’de Roman vatandaşın yoğun olarak yaşadığı mahallere yapılan yardımlar için Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na da teşekkür etti.

    Çerçioğlu da, “Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 8 Nisan, Romanların sosyal sorunlarının konuşulduğu, çözüm önerilerinin geliştirildiği ve Roman kültürünün yaşatıldığı bir gün olmalı” diye konuştu.

     

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