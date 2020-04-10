Romanlar için adım atılmalı

Yardımda bulunan Purçu, “Büyük çoğunluğu güvencesiz işlerde çalışıyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla da işsiz kaldılar. Roman vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak kalıcı adımlar atılmalı” dedi. Purçu, Söke’de Roman vatandaşın yoğun olarak yaşadığı mahallere yapılan yardımlar için Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na da teşekkür etti.



Çerçioğlu da, “Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 8 Nisan, Romanların sosyal sorunlarının konuşulduğu, çözüm önerilerinin geliştirildiği ve Roman kültürünün yaşatıldığı bir gün olmalı” diye konuştu.