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    HaberlerEge Haberleri Romanlar için mutsuzluk projesi
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    21.12.2020 - 00:06 |

    Romanlar için mutsuzluk projesi

    Romanlar için mutsuzluk projesi

    AK Parti İzmir Milletvekili ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Cemal Bekle, TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ege Mahallesi’nde başlattığı kentsel dönüşüm projesine değindi. Kentsel dönüşüm adı altında Romanlara ayrımcılık uygulandığını iddia eden Bekle, “Roman hemşerilerimizin çadırlarını mühürleyen bu anlayış, şimdi de mahallerimizi rant kapısına çevirmeye yelteniyor. Buna müsaade etmeyiz” dedi. Projeyi ‘Büyükşehir şovu’ olarak nitelendiren Bekle, şöyle konuştu:

    Saf dışı bırakacaklar

    “Ege Mahallesi’nde başlattıkları kentsel dönüşümün, Roman hemşerilerimizi kucaklamayan, hatta onları bu işten  çıkarmaya yönelik. Bölgenin yeni kentleşme planlarında, Roman vatandaşlarımızın asla mevcut mülkiyetlerinin, haklarının karşılığını alamayacakları şartlar söz konusu. Aidatını ödeyemeyecekleri binaları oraya dikerek, ömrünü orada geçiren Roman kardeşlerimiz saf dışı bırakılacak. Bu kentsel dönüşüm projesi, Roman hemşerilerimiz için bir mutsuzluk projesidir. Büyükşehir Belediyesi derhal, Roman vatandaşlarımızın buradaki haklarına yönelik planını açıklamalı.”

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