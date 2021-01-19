Romanlara asırlık merkez

Tepecik’te 116 yaşındaki tarihi bir binayı yıkılmaktan kurtararak, Roman Kültür Merkezi’ne dönüştüren Konak Belediyesi, restorasyon çalışmalarını şubat ortasında bitirecek. Çalışmaları yerinde inceleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, her yaştan vatandaşa hizmet verecek merkezin bölgeye büyük fayda sağlayacağına dikkat çekti, “Roman vatandaşlarımızın yanındayız” dedi. Konak’ın çok kültürlü yapısındaki en renkli dokulardan birinin Roman vatandaşlar olduğunu ifade eden Başkan Batur, “Özellikle kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz için çeşitli kurslar düzenleyeceğiz. Ekiplerimizin yürüttüğü restorasyon çalışmaları bir ay içinde tamamlanacak ve merkezimiz pandemi koşullarına göre hareket edilerek, en kısa süre içinde hizmete açılacak” dedi. Roman Kültür Merkezi’nde ilk etapta okuma-yazma, yaratıcı drama müzik aletleri bakım onarım,ritim, üflemeli, yaylı sazlar, film, belgesel gibi kurslar düzenlenecek.