Rotary, 11 yeni üyeyle büyümeyi sürdürdü

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu, Kovid-19 salgını döneminde yeni üyelerle büyümeye devam ediyor. Bölgeye bağlı e-kulüp 11 yeni üye alarak üye sayısını 31’e çıkartırken 2440. Bölge üye sayısı bin 600’ü geçti. Toplantılarını online olarak gerçekleştirdiklerini dile getiren Rotary e-Kulüp Başkanı Halil Alkış, “Biz 7 yıldır toplantılarımızı online olarak sanal ortamda gerçekleştirerek projelerimizi hayata geçirmek için bir araya geliyoruz” dedi.