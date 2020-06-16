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    HaberlerEge Haberleri Rotary, 11 yeni üyeyle büyümeyi sürdürdü
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    16.06.2020 - 07:00 |

    Rotary, 11 yeni üyeyle büyümeyi sürdürdü

    Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu, Kovid-19 salgını döneminde yeni üyelerle büyümeye devam ediyor.

    Rotary, 11 yeni üyeyle büyümeyi sürdürdü

    Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu, Kovid-19 salgını döneminde yeni üyelerle büyümeye devam ediyor. Bölgeye bağlı e-kulüp 11 yeni üye alarak üye sayısını 31’e çıkartırken 2440. Bölge üye sayısı bin 600’ü geçti. Toplantılarını online olarak gerçekleştirdiklerini dile getiren Rotary e-Kulüp Başkanı Halil Alkış, “Biz 7 yıldır toplantılarımızı online olarak sanal ortamda gerçekleştirerek projelerimizi hayata geçirmek için bir araya geliyoruz” dedi.

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