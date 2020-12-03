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    03.12.2020 - 00:00 |

    Rotary kampüsünde üç boyutlu eğitim...

    Dokuz Eylül Rotary ile Dokuz Eylül Rotaract Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen online toplantıda Bölge Eğitim Lideri, Geçmiş Dönem Guvernörü Güneş Ertaş’ı ağırladı.

    Rotary kampüsünde üç boyutlu eğitim...

    Ertaş, toplantıda Dijital Rotary Kampüsü ve üç boyutlu yeni sistem hakkında bilgi verdi. Dijital Rotary Kampüsü’nün kapsamlı bir web sitesi projesi olduğunu belirten Ertaş, “Sadece eğitim odaklı olacak. Kampüsün içinde, binaların ve stantların arasında dolaşılacak. İlgilenilen konuya yaklaştığınızda videolar oynatılacak, online chat ve video görüşme yapılabilecek” dedi. Kulüp Başkanı Betül Elmasoğlu da, “Eğitim konusunda danışabileceğimiz geniş bir bilgi hafızası sundu” diye konuştu.

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